Программист Ruby on Rails (Минск)

Компания приглашает на работу Ruby программиста, опыт работы с фреймворком Ruby on Rails, знание английского языка на уровне, достаточном для чтения технической документации и статей, опыт работы с системами контроля версий Redmine, желателен опыт разработки сложных систем с большой нагрузкой;

С нашей стороны мы гарантируем: достойную оплату труда, участие в интересных проектах, соц. пакет, дружный коллектив, офис в центре города. Отправляйте своё резюме: [email protected]

Только: Республика Беларусь, Минск;