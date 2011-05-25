Программист Ruby on Rails (Минск)

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Компания приглашает на работу Ruby программиста, опыт работы с фреймворком Ruby on Rails, знание английского языка на уровне, достаточном для чтения технической документации и статей, опыт работы с системами контроля версий Redmine, желателен опыт разработки сложных систем с большой нагрузкой;

С нашей стороны мы гарантируем: достойную оплату труда, участие в интересных проектах, соц. пакет, дружный коллектив, офис в центре города. Отправляйте своё резюме: [email protected]

Только: Республика Беларусь, Минск;

13 лет назад
wit-jl
36 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
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