Программист Ruby on Rails (Минск)

Требуется программист для работы с сайтом и БД сайта, сразу говорю работа удаленая от нормальной , пишите ЛС или стучитесь в acq
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания приглашает на работу Ruby программиста, опыт работы с фреймворком Ruby on Rails, знание английского языка на уровне, достаточном для чтения технической документации и статей, опыт работы с системами контроля версий Redmine, желателен опыт разработки сложных систем с большой нагрузкой;
С нашей стороны мы гарантируем: достойную оплату труда, участие в интересных проектах, соц. пакет, дружный коллектив, офис в центре города. Отправляйте своё резюме: [email protected]
Только: Республика Беларусь, Минск;
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