Компания приглашает на работу Ruby программиста, опыт работы с фреймворком Ruby on Rails, знание английского языка на уровне, достаточном для чтения технической документации и статей, опыт работы с системами контроля версий Redmine, желателен опыт разработки ...
Требуется веб-программист на постоянную работу
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Требуется веб-программист на постоянную работу в офисе г. Нижний Новгород.
График 9-18 не строгий, можно варьировать.
Возраст: от 25 лет
Пол: Мужской
Образование: Высшее
Опыт работы 2-3 года.
Без вредных привычек!
Отличные знания (X) HTML, CSS
знания Javascript, jQuery, AJAX
знание PHP, MySQL, Zend Framework.
Зарплата от 20000 до 60000 рублей.
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