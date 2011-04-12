Требуется веб-программист на постоянную работу

$2000
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Требуется веб-программист на постоянную работу в офисе г. Нижний Новгород.

График 9-18 не строгий, можно варьировать.

Возраст: от 25 лет

Пол: Мужской

Образование: Высшее

Опыт работы 2-3 года.

Без вредных привычек!

Отличные знания (X) HTML, CSS

знания Javascript, jQuery, AJAX

знание PHP, MySQL, Zend Framework.

Зарплата от 20000 до 60000 рублей.

13 лет назад
Voronik
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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