Нужен хороший PHP программист на удаленную работу

Ищем программиста в быстрорастущий интересный и технически сложный интернет проект. Вы предпочитаете постоянную и сложную работу множеству более мелких проектов. Работа на дому. Ваше место жительства не важно. Вам нужно будет разобраться в существующем коде и дописывать в нем новую функциональность, исправлять ошибки, улучшать производительность.

Первые 2 месяца проектная работа. Мы присылаем достаточно подробное и понятно написанное ТЗ на каждое задание, вы оцениваете сроки и стоимость, оплата по мере выполнения заданий. Так же мы Вас консультируем по существующему коду, помогаем в нем разобраться.

Если Вы нам подходите, то через 2 месяца мы Вас можем взять на постоянную работу со стабильной оплатой. Размер оплаты – по результатам собеседования и работы за первые 2 месяца, до 45 000 руб/мес при 40 часовой рабочей неделе.

Нужен программист с приличным опытом в большинстве следующих областей:

* PHP + Apache

* Zend Framework

* PostgreSQL или другая БД, индексирование и оптимизация

* AJAX и JavaScript

* memcaches и другие способы оптимизации, опыт разработки веб приложений работающих под большой нагрузкой

* Администрирование PHP, Apache, PostgreSQL, Red5 в Linux

* интеграция с Flash и Red5

Соискателей просим присылать резюме на [email protected]