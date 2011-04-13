Php программист на удаленную постоянную работу

Компания приглашает на работу Ruby программиста, опыт работы с фреймворком Ruby on Rails, знание английского языка на уровне, достаточном для чтения технической документации и статей, опыт работы с системами контроля версий Redmine, желателен опыт разработки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
Возраст - от 21
Опыт работы:
Уверенное знание PHP5 (ООП), MySQL хорошие знания в Javascript, AJAX, CSS, HTML Оптимизация кода под особенности браузеров Умение разобраться в чужом коде
Зарплата:
от15 000
Работодатель:
ООО"Бобров и К"
Персона для контактов: Анна
Тел/Факс: 89097822690
emal: [email protected]
ICQ: 583837222
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