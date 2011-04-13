Ищем программиста, владеющего СodeIgnitor

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Ищем программиста, владеющего fraimework СodeIgnitor для работы (долгосрочного сотрудничества) над большим проектом. Все детали, ТЗ, форма и размер оплаты в личном общении.

телефон для связи-8-903-512-24-71

эл. почта[email protected]

С уважением, Надежда

13 лет назад
Nadezda499
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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