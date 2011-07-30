Web/PHP Программист

Ищем программиста, владеющего fraimework СodeIgnitor для работы (долгосрочного сотрудничества) над большим проектом. Все детали, ТЗ, форма и размер оплаты в личном общении. телефон для связи-8-903-512-24-71 эл. почта[email protected] С уважением, Надежда
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На _постоянную_удаленную_ работу требуется PHP программист с опытом работы в данной области от 2-х лет.
Крайне желательно, чтобы соискатель находился в часовом поясе от GMT+2 до GMT+5, а также имел привычку постоянно быть на связи (ICQ, Skype, Jabber).
Поскольку работа удаленная, мы не будем требовать от соискателя выполнять ее строго в рабочее время, однако следует быть готовым к тому, что придется работать по ночам, по выходным и по праздникам (если возникнет такая необходимость). И вообще - работать придется много.
Итак, требования следующие:
- Возраст - от 18 до 28 лет
- Идеальное знание PHP 5
- Регулярные выражения
- MySQL 5
- Серверное ПО: Apache, PHP, Cron, Nginx
Крайне приветствуется знание Perl.
Допустимы пробелы в знаниях, особенно в части серверного ПО, но недопустимо отсутствие стремления к их получению.
Что придется делать:
- Писать движки под наши проекты (сейчас таковых в работе два)
- Администрировать некоторые из наших серверов (работа непыльная, кроме тех нечастых ситуаций, когда падает сразу и все)
- Выполнять мелкие поручения (сбегать в магазин за сигаретами или пивом)... шутка
Для продуктивной работы мы используем Redmine.
Платим от 2000$/месяц. За хорошую работу даем бонусы. За плохую - увольняем. Платим стабильно, без задержек!
Мы работаем 3 года! Создаем хорошие условия и вовремя платим столько, сколько обещаем, или даже больше. Именно к этому предложению, среди многих других, стоит отнестись серьезно!
Пожалуйста!!! Обязательно оставляйте контакты (желательно, номер ICQ) в своих сообщениях или дайте нам возможность увидеть их вашем профиле! Спасибо!
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