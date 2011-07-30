Web/PHP Программист

На _постоянную_удаленную_ работу требуется PHP программист с опытом работы в данной области от 2-х лет.

Крайне желательно, чтобы соискатель находился в часовом поясе от GMT+2 до GMT+5, а также имел привычку постоянно быть на связи (ICQ, Skype, Jabber).

Поскольку работа удаленная, мы не будем требовать от соискателя выполнять ее строго в рабочее время, однако следует быть готовым к тому, что придется работать по ночам, по выходным и по праздникам (если возникнет такая необходимость). И вообще - работать придется много.

Итак, требования следующие:

- Возраст - от 18 до 28 лет

- Идеальное знание PHP 5

- Регулярные выражения

- MySQL 5

- Серверное ПО: Apache, PHP, Cron, Nginx

Крайне приветствуется знание Perl.

Допустимы пробелы в знаниях, особенно в части серверного ПО, но недопустимо отсутствие стремления к их получению.

Что придется делать:

- Писать движки под наши проекты (сейчас таковых в работе два)

- Администрировать некоторые из наших серверов (работа непыльная, кроме тех нечастых ситуаций, когда падает сразу и все)

- Выполнять мелкие поручения (сбегать в магазин за сигаретами или пивом)... шутка

Для продуктивной работы мы используем Redmine.

Платим от 2000$/месяц. За хорошую работу даем бонусы. За плохую - увольняем. Платим стабильно, без задержек!

Мы работаем 3 года! Создаем хорошие условия и вовремя платим столько, сколько обещаем, или даже больше. Именно к этому предложению, среди многих других, стоит отнестись серьезно!

Пожалуйста!!! Обязательно оставляйте контакты (желательно, номер ICQ) в своих сообщениях или дайте нам возможность увидеть их вашем профиле! Спасибо!