Ruby on Rails разработчик

Нужен надежный php-программист для постоянной поддержки и развития разросшегося проекта. Удаленно. Требования: - Опыт работы связка PHP(знание ООП обязательно) и MySQL от 3-х лет - Опыт работы с CodeIgniter от 1 года, понимание модели MVC - Хорошее знание JavaScript ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В компанию по разработке SAAS веб-сервисов требуется разработчик на Ruby on Rails.
Требования
- наличие в портфолио готовых проектов
- опыт работы с active resource
- знание методик масштабирования высоконагруженных систем
- опыт системного программирования на ruby будет плюсом.
- возможность общаться голосом по Skype
- опыт html-верстки и написания javascript/ajax
- базовые знания php, опыт написания плагинов для Wordpress
- опыт разработки приложений на c++ под Linux будет плюсом
- опыт написания гемов и плагинов для rails будет плюсом
- опыт работы с Amazon AWS будет плюсом
В предложениях, пожалуйста, указывайте краткую информацию об опыте работы и желаемую стоимость часа работы (рейт).
Ожидаемая загруженность от 25 до 50 часов в неделю.
Соискатели выполняют тестовое задание только после собеседования.
Тестовое задание оплачивается после выполнения по рейту, указанному в предложении.
- Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Приветствую Требуются программисты-разработчики PHP/MYSQL/HTML/JAVASCRIPT/ACTION SCRIPT/FLASHER Все проекты мы реализуем на нашей системе управления Вы не будете создавать базы данных вручную,не будете писать панели администратора Ваша задача вёрстка макета и кодирование самого сайта Система очень проста в использовании В начале проекта вы ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $2500
На _постоянную_удаленную_ работу требуется PHP программист с опытом работы в данной области от 2-х лет. Крайне желательно, чтобы соискатель находился в часовом поясе от GMT+2 до GMT+5, а также имел привычку постоянно быть на связи (ICQ, ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Для поддержки существующих проектов нужен опытный программист- эксперт по Joomla CMS. Ищу человека на которого можно полностью положиться. Ваша задача будет устанавливать плагины, дописывать функционал, решать текущие проблемы. Оплата планируется по времени по итогам недели. Каждая задачка ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищем программиста, владеющего fraimework СodeIgnitor для работы (долгосрочного сотрудничества) над большим проектом. Все детали, ТЗ, форма и размер оплаты в личном общении. телефон для связи-8-903-512-24-71 эл. почта[email protected] С уважением, НадеждаЗакрыт13 лет назад
Программист на Битриксе для сайта www.gpncard.ru Доработки касаются в основном личного кабинета.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
TVDATA | ТВДАТА Видео Банк, Интернет Каталог профессионального видео. ТВДАТА объединяет профессиональные архивы российский телекомпаний и телевизионных студий в единый Интернет Bидео Портал- Stock Footage Online Library и лицензирует уникальные кино и видео ролики | ...Закрыт13 лет назад
Требования: Возраст - от 21 Опыт работы: Уверенное знание PHP5 (ООП), MySQL хорошие знания в Javascript, AJAX, CSS, HTML Оптимизация кода под особенности браузеров Умение разобраться в чужом коде Зарплата: от15 000 Работодатель: ООО"Бобров и К" Персона для контактов: Анна Тел/Факс: 89097822690 emal: [email protected] ICQ: 583837222Закрыт13 лет назад
Ищем нового веб- программиста!Будет производиться отбор кандидатов на конкурсной основе. Должен будет решить поставленные задачи. Критерии кандидата на должность веб- программиста (желательно чтобы умел верстать страницы) : -знание: html,php, сss, javascript. Хорошее знание СMS(Joomla,Drupal, DLE ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1500
Ищем программиста в быстрорастущий интересный и технически сложный интернет проект. Вы предпочитаете постоянную и сложную работу множеству более мелких проектов. Работа на дому. Ваше место жительства не важно. Вам нужно будет разобраться в существующем коде ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад