Ruby on Rails разработчик

В компанию по разработке SAAS веб-сервисов требуется разработчик на Ruby on Rails.

Требования

- наличие в портфолио готовых проектов

- опыт работы с active resource

- знание методик масштабирования высоконагруженных систем

- опыт системного программирования на ruby будет плюсом.

- возможность общаться голосом по Skype

- опыт html-верстки и написания javascript/ajax

- базовые знания php, опыт написания плагинов для Wordpress

- опыт разработки приложений на c++ под Linux будет плюсом

- опыт написания гемов и плагинов для rails будет плюсом

- опыт работы с Amazon AWS будет плюсом

В предложениях, пожалуйста, указывайте краткую информацию об опыте работы и желаемую стоимость часа работы (рейт).

Ожидаемая загруженность от 25 до 50 часов в неделю.

Соискатели выполняют тестовое задание только после собеседования.

Тестовое задание оплачивается после выполнения по рейту, указанному в предложении.