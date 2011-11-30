Ищем опытного php-программиста

Нужен надежный php-программист для постоянной поддержки и развития разросшегося проекта. Удаленно.

Требования:

- Опыт работы связка PHP(знание ООП обязательно) и MySQL от 3-х лет

- Опыт работы с CodeIgniter от 1 года, понимание модели MVC

- Хорошее знание JavaScript (JQuery)

- Большим плюсом будут навыки валидной верстки (время от времени), а также знаний и опыта в области SEO

- Опыт работы командной работы через SVN и RedMine

- Обязательно наличие прямой стабильной связи 8 часов в сутки течение рабочей недели

- Ответственность, самоорганизованность, забота о своей репутации, способность несколько раз проверять свою работу перед тем, как отправлять ее в общий девелоперский котел, умение разбираться в чужом коде, писать код в соответствии с архитектурой проекта и сопровождать его понятными комментариями, а также вносить необходимые записи в WiKi проекта. Очень важно - способность ставить конкретные сроки по задачам и укладываться в них.

- Готовность выполнить тестовое задание.

Работа и взаимодействие членов команды четко структурировано в RedMine, поэтому необходимо быть готовым к внедрению в команду с устоявшимися традициями, правилами.

Перечень задач и подробная информация о проекте будет предоставлена дополнительно после предварительного отбора.

Часовой пояс - мск

В своем сообщении рекомендуется оставить реалистичную оценку стоимости своего труда и две-три ссылки на "сложные" проекты, в которых Вы принимали участие, с указанием конкретного "сложного" разработанного Вами функционала.