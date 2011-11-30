Ищем опытного php-программиста

Приветствую Требуются программисты-разработчики PHP/MYSQL/HTML/JAVASCRIPT/ACTION SCRIPT/FLASHER Все проекты мы реализуем на нашей системе управления Вы не будете создавать базы данных вручную,не будете писать панели администратора Ваша задача вёрстка макета и кодирование самого сайта Система очень проста в использовании В начале проекта вы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен надежный php-программист для постоянной поддержки и развития разросшегося проекта. Удаленно.
Требования:
- Опыт работы связка PHP(знание ООП обязательно) и MySQL от 3-х лет
- Опыт работы с CodeIgniter от 1 года, понимание модели MVC
- Хорошее знание JavaScript (JQuery)
- Большим плюсом будут навыки валидной верстки (время от времени), а также знаний и опыта в области SEO
- Опыт работы командной работы через SVN и RedMine
- Обязательно наличие прямой стабильной связи 8 часов в сутки течение рабочей недели
- Ответственность, самоорганизованность, забота о своей репутации, способность несколько раз проверять свою работу перед тем, как отправлять ее в общий девелоперский котел, умение разбираться в чужом коде, писать код в соответствии с архитектурой проекта и сопровождать его понятными комментариями, а также вносить необходимые записи в WiKi проекта. Очень важно - способность ставить конкретные сроки по задачам и укладываться в них.
- Готовность выполнить тестовое задание.
Работа и взаимодействие членов команды четко структурировано в RedMine, поэтому необходимо быть готовым к внедрению в команду с устоявшимися традициями, правилами.
Перечень задач и подробная информация о проекте будет предоставлена дополнительно после предварительного отбора.
Часовой пояс - мск
В своем сообщении рекомендуется оставить реалистичную оценку стоимости своего труда и две-три ссылки на "сложные" проекты, в которых Вы принимали участие, с указанием конкретного "сложного" разработанного Вами функционала.
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