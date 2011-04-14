Программист Joomla

Приветствую Требуются программисты-разработчики PHP/MYSQL/HTML/JAVASCRIPT/ACTION SCRIPT/FLASHER Все проекты мы реализуем на нашей системе управления Вы не будете создавать базы данных вручную,не будете писать панели администратора Ваша задача вёрстка макета и кодирование самого сайта Система очень проста в использовании В начале проекта вы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для поддержки существующих проектов нужен опытный программист- эксперт по Joomla CMS. Ищу человека на которого можно полностью положиться.
Ваша задача будет устанавливать плагины, дописывать функционал, решать текущие проблемы.
Оплата планируется по времени по итогам недели. Каждая задачка примерно на 20-120 минут. Контролировать сколько времени у вас ушло на конкретную задачу нет никакой возможности и желания. Все на доверии.
Работы будут выполняться по действующим сайтам, значит делать это нужно аккуратно. Лучше всего если у вас есть опыт в коммерческих проектах и вы понимаете что это такое - отвественность. Всегда надо сохранять базу, бакапить старые файлы, уметь быстро восстановить если заглючило.
Быть на связи в скайпе, по смс на мобилке (ICQ есть, но почти не пользуюсь)
Тоже самое касатеся тестирования сайтов в различных браузерах. Если вы программист, который только программист, и html/css не знаю и знать не хочу, тогда вы тут врядли поможете. Каждый раз привлекать верстальщика для таких мелких задач не получится.
Проекты в основном - англоязычные, т.е. если вы понимате английский это большой плюс.
Если вы еще знаете другие CMS (например Modx) - это вообще супер!
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