Ведущий программист-разработчик

Нужен надежный php-программист для постоянной поддержки и развития разросшегося проекта. Удаленно. Требования: - Опыт работы связка PHP(знание ООП обязательно) и MySQL от 3-х лет - Опыт работы с CodeIgniter от 1 года, понимание модели MVC - Хорошее знание JavaScript ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток уважаемые специалисты.
В студию по созданию игровых и около игровых проектов требуется ведущий разработчик на постоянную основу.
Работа удаленная, 40 часов в неделю, график свободный, но важно пересекаться с командой (это подробно обсудим).
Требования к кандидатам:
1. Знание следующих технологий: php, mysql, ajax, memcached, accelerator.
2. Опыт программирования на php не менее трех лет.
3. Обостренное чувство ответственности.
4. Положительные рекомендации/отзывы.
5. Не студент.
6. Опыт работы в команде.
7. Опыт разработки крупных, высоко загруженных проектов.
8. Желателен опыт работы ведущим разработчиком.
Прошу оставлять краткое резюме о себе и указывать ссылки на выполненные проекты.
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