Ведущий программист-разработчик

Доброго времени суток уважаемые специалисты.

В студию по созданию игровых и около игровых проектов требуется ведущий разработчик на постоянную основу.

Работа удаленная, 40 часов в неделю, график свободный, но важно пересекаться с командой (это подробно обсудим).

Требования к кандидатам:

1. Знание следующих технологий: php, mysql, ajax, memcached, accelerator.

2. Опыт программирования на php не менее трех лет.

3. Обостренное чувство ответственности.

4. Положительные рекомендации/отзывы.

5. Не студент.

6. Опыт работы в команде.

7. Опыт разработки крупных, высоко загруженных проектов.

8. Желателен опыт работы ведущим разработчиком.

Прошу оставлять краткое резюме о себе и указывать ссылки на выполненные проекты.