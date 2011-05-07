PHP Developer

Приветствую Требуются программисты-разработчики PHP/MYSQL/HTML/JAVASCRIPT/ACTION SCRIPT/FLASHER Все проекты мы реализуем на нашей системе управления Вы не будете создавать базы данных вручную,не будете писать панели администратора Ваша задача вёрстка макета и кодирование самого сайта Система очень проста в использовании В начале проекта вы ...