Необходим программист Drupal в Тюмень

Необходим программист, хорошо знающий систему Drupal для работы над новым проектом http://newnotion.ru/

Работы не так много - готовы рассмотреть вариант работы у нас в офисе на полставки или же вообще можем разрешить работать дома. Но обязательное условие - редкие встречи в Тюмени для решения текущих проблем.

Знание Drupal или большое желание изучить и разобраться в админке - это еще одно обязательное условие.

ЗП зависит от способностей. Если Вы проф в Drupal - точно заберем к себе в офис на оклад ;)

Просим сразу звонить - 89227638883 или 89220489355

Сергей