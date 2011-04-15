Программист удаленно

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок162 просмотра
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Нужен программист удаленно: сайт должен знать хорошо, заниматься им постоянно.

Задачи: внесение, новостей, статей, изменение внутренней структуры, внесение новых разделов в существующий каталог сувениров.

Задачи, в принципе, текущие, но хотелось бы чтобы знание сайта было ,действительно, хорошим, а не от раза к разу выполнять какие-то задачи. Рекомендовать что-то и т.д.

Т.е. нужен специалист на постоянной основе. Оплата по факту выполнения каждого задания. вэбмани.

13 лет назад
Kotrin
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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