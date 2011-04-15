Нам нужны: прогеры, менеджеры, сеошники

В команду на офисную работу (возможно удаленка, но только Москва и Московская область) нужный:

1. Программист php - для создания Saas решения.

2. Менеджеры по продажам - SEO, сайты, стиль, поддержка.

3. СЕОшники - работать с готовыми проектами.

Пишите о себе на почту info {a} dm-it.ru всю информацию о себе. Поглядим на всех, и выберем лучших.