Нам нужны: прогеры, менеджеры, сеошники

Компания приглашает на постоянную работу Php-программиста. Требования: хорошие знания и опыт работы с HTML, CSS, JavaScript, PHP, СУБД MySQL, опыт работы с системами контроля Redmine, желателен опыт разработки сложных систем с большой нагрузкой; С нашей ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В команду на офисную работу (возможно удаленка, но только Москва и Московская область) нужный:
1. Программист php - для создания Saas решения.
2. Менеджеры по продажам - SEO, сайты, стиль, поддержка.
3. СЕОшники - работать с готовыми проектами.
Пишите о себе на почту info {a} dm-it.ru всю информацию о себе. Поглядим на всех, и выберем лучших.
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