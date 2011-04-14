Нужен надежный php-программист для постоянной поддержки и развития разросшегося проекта. Удаленно. Требования: - Опыт работы связка PHP(знание ООП обязательно) и MySQL от 3-х лет - Опыт работы с CodeIgniter от 1 года, понимание модели MVC - Хорошее знание JavaScript ...
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СЕО-компании требуется php программист. Стаж не менее года. Подробности по icq 230029792.
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