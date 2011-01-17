СЕО мастерской http://www.seoscrp.su/ требуется дизайнер для верстки сайта. Бюджет 150 долларов. Почта [email protected]
- $150HTML-верстка9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
SEO – мастерской требуется на постоянной основе php программист, подробности - http://www.seoscrp.su/vakansia.htmlВеб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Нужен php программист стаж не менее 2-х лет. Для написания клона auto.ru. Бюджет - $700. Подробности по icq 230029792.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $1000
На постоянную работу требуется php программист. Стаж не менее года. Зарплата 30000 рублей. Подробности по icq 230029792.Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
СЕО-компании требуется человек, верстающий шаблоны для DLE. Для доработки проекта http://sivshare.com/ .Стаж не менее года. Подробности по icq 230029792.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $100
СЕО-компании требуется дизайнер сайтов. Для доработки проекта http://sivshare.com/ .Стаж не менее года. Подробности по icq 230029792.Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $2500
СЕО-компании требуется php программист. Стаж не менее года. Подробности по icq 230029792.Веб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад
СЕО-компании требуется Perl программист. Подробности по icq 230029792.Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
1) http://space4file.com/ - дизайн был сделан для этого домена , поэтому верстать максимально приближено к верстке дизайна который сейчас на этом домене (чтобы было проще "прикручивать к движку). 2) Все что написано буквами и ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт14 лет назад
IT компания набирает постеров на удаленную работу. В обязанности входит составление постов на англоязычных форумах. Желателен опыт работы. За подробностями в Icq 4170541Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад