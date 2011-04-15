Срочно требуются программисты!

$5000
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки243 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Рекламной компании для постоянной и удалённой работы СРОЧНО требуются:

Программисты:

- отличное знание PHP, JS, Ajax;

- умение работать с Jquery;

- приветствуется знание zend framework, codeigniter и др.;

- отличное знание MySQL, приветствуется Oracle и PostgreSQL;

- Ориентация в современных CMS: Drupal, Битрикс, UMI, WordPress, SocialEngine, Magento, Joomla;

- Легкообучаемость новым системам.

Программисты SEO

- умения говорят сами за себя..

Flash и Flex разработчики:

- AS2, AS3,…

Условия:

- проживание на территории Украины (для связи, общения и возможного переезда для работы в офисе);

- интересные проекты;

- работа в команде;

- при желание официальное трудоустройство + соцпакет;

- карьерная лестница и повышения;

- оплата высокая, предела нет, зависит от качества и скорости выполнения поставленных задач;

Портфолио и резюме отправляйте на: [email protected]

Справки по телефону: +38 (099) 098 34 74 – Дмитрий Александрович (начальник технического отдела web-разработок).

13 лет назад
sidtechnology
Технолоджи 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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