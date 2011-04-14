Программист Drupal на постоян. обслуживание сайта

$1000
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка109 просмотров
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Для биржи анкоров www.Ankors.ru требуется опытный программист Drupal на постоянное обслуживание сайта www.Ankors.ru с фиксированной оплатой в месяц.

Основные требования к кандидату:

1. Ответственность.

2. Программирование на PHP, JavaScript, CSS, HTML.

3. Отличное знание CMS Drupal.

4. Создание интуитивно понятных пользовательских интерфейсов.

5. Наличие портфолио.

6. Он-лайн в ICQ или Skype в рабочее время.

7. Умение составлять техническое задание на основе мыслей заказчика.

8. Умение разбираться в чужом коде.

Условия сотрудничества:

1. 8-ми часовой рабочий день, график 5/2 . В выходные и праздничные дни иметь возможность выполнять критические задачи в случае поломок или ошибок.

2. Выполнять задачи с багтрэкера. Задачи постоянно пополняются по мере развития биржи – работа будет всегда. Программировать придется много, писать и дорабатывать различные модули.

3. Каждая задача должна объективно оцениваться по времени до начала её выполнения. Количество задач, выполняемых в месяц, должно быть таким, чтобы общее время их выполнения составляло (8 часов)*(количество будних дней в этом месяце).

4. Если вы выполните все задачи и их больше не будет в текущем и следующем месяце, то вы все равно получите свой оклад.

5. 100% оплата В КОНЦЕ каждого месяца. Испытательный срок 1 месяц.

6. Выполнить тестовое задание.

7. Перед сдачей каждой задачи тщательно тестировать выполненную работу. Недопустимо наличие очевидных багов на момент демонстрации результата.

8. Работа удаленная, не в офисе.

Drupal
13 лет назад
Hi_FireR
Никита 
35 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
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