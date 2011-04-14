Нужен надежный php-программист для постоянной поддержки и развития разросшегося проекта. Удаленно. Требования: - Опыт работы связка PHP(знание ООП обязательно) и MySQL от 3-х лет - Опыт работы с CodeIgniter от 1 года, понимание модели MVC - Хорошее знание JavaScript ...
Программист Drupal на постоян. обслуживание сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для биржи анкоров www.Ankors.ru требуется опытный программист Drupal на постоянное обслуживание сайта www.Ankors.ru с фиксированной оплатой в месяц.
Основные требования к кандидату:
1. Ответственность.
2. Программирование на PHP, JavaScript, CSS, HTML.
3. Отличное знание CMS Drupal.
4. Создание интуитивно понятных пользовательских интерфейсов.
5. Наличие портфолио.
6. Он-лайн в ICQ или Skype в рабочее время.
7. Умение составлять техническое задание на основе мыслей заказчика.
8. Умение разбираться в чужом коде.
Условия сотрудничества:
1. 8-ми часовой рабочий день, график 5/2 . В выходные и праздничные дни иметь возможность выполнять критические задачи в случае поломок или ошибок.
2. Выполнять задачи с багтрэкера. Задачи постоянно пополняются по мере развития биржи – работа будет всегда. Программировать придется много, писать и дорабатывать различные модули.
3. Каждая задача должна объективно оцениваться по времени до начала её выполнения. Количество задач, выполняемых в месяц, должно быть таким, чтобы общее время их выполнения составляло (8 часов)*(количество будних дней в этом месяце).
4. Если вы выполните все задачи и их больше не будет в текущем и следующем месяце, то вы все равно получите свой оклад.
5. 100% оплата В КОНЦЕ каждого месяца. Испытательный срок 1 месяц.
6. Выполнить тестовое задание.
7. Перед сдачей каждой задачи тщательно тестировать выполненную работу. Недопустимо наличие очевидных багов на момент демонстрации результата.
8. Работа удаленная, не в офисе.
- Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Приветствую Требуются программисты-разработчики PHP/MYSQL/HTML/JAVASCRIPT/ACTION SCRIPT/FLASHER Все проекты мы реализуем на нашей системе управления Вы не будете создавать базы данных вручную,не будете писать панели администратора Ваша задача вёрстка макета и кодирование самого сайта Система очень проста в использовании В начале проекта вы ...Закрыт12 лет назад
Создание сайтов различного уровня сложности. Отличное знание фреймворка Codeigniter, jQuery Сайты будем делать на CMS ExpressionEngine Зарплата высокая. Только Беларусь. Удаленно. Пишите, чем можете похвастатьсяЗакрыт13 лет назад
В крупную международную IT компанию, в связи с расширением, требуется специалист на должность Разработчик PHP. Требования: • опыт программирования от 3 лет; • отличные знания PHP4 и PHP5 (ООП); • уверенные знания SQL, опыт работы с MySQL; • HTML, CSS, JavaScript, AJAX; • пользователь ...Закрыт13 лет назад
- $1200
Доброго времени суток уважаемые специалисты. В студию по созданию игровых и около игровых проектов требуется ведущий разработчик на постоянную основу. Работа удаленная, 40 часов в неделю, график свободный, но важно пересекаться с командой (это подробно ...Закрыт13 лет назад
- $2500
СЕО-компании требуется php программист. Стаж не менее года. Подробности по icq 230029792.Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется опытный Javascript программист под проект. Необходимо написать интерактивные уроки под iPad с последующей поддержкой. Требования: - Опыт работы от 2-ух лет. - Пунктуальность и дисциплинированность, само-организованность и самоконтроль, внимательность к ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходим программист, хорошо знающий систему Drupal для работы над новым проектом http://newnotion.ru/ Работы не так много - готовы рассмотреть вариант работы у нас в офисе на полставки или же вообще можем разрешить работать дома. Но обязательное ...Закрыт13 лет назад
- $2500
В компанию по разработке SAAS веб-сервисов требуется разработчик на Ruby on Rails. Требования - наличие в портфолио готовых проектов - опыт работы с active resource - знание методик масштабирования высоконагруженных систем - опыт системного программирования на ruby ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $250
Для поддержки существующих проектов нужен опытный программист- эксперт по Joomla CMS. Ищу человека на которого можно полностью положиться. Ваша задача будет устанавливать плагины, дописывать функционал, решать текущие проблемы. Оплата планируется по времени по итогам недели. Каждая задачка ...Закрыт13 лет назад