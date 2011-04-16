Опытный Yii программист срочно

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка161 просмотр
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Добрый день,

Требования:

Опыт работы с Yii framework от 2 проектов. Предоставить ссылки с описанием обязанностей.

Опыт работы PHP-OPP программистом от двух лет;

Опыт работы с базами данных;

Наличие выделенного Интернет-канала;

Наличие настроенной программы Skype и гарнитуры‚ возможность свободно общаться;

Готовность выполнить тест.

Необходимые навыки:

Умение работать в команде через Redmine;

PHP‚ MySQL‚ HTML‚ Javascript, JQuery – хорошее знание;

Приветствуется опыт работы с другими языками;

Jgsn работы с CVS/SVN; умение использования миграций. Все внесения в бд ТОЛЬКО через миграции

Терпеливое отношение к чужому коду;

Умение читать и понимать техническую литературу на английском языке;

А также‚ активно перенимать опыт коллег и делиться собственным опытом;

Желание учиться.

Обязанности:

Добросовестная и своевременная разработка проектов и заданий;

Условия:

Работа удалённо‚ на временной основе‚ частичная занятость мин 10 часов в неделю; переходящая в полную занятость.

Возможно смещение рабочего дня по взаимной договорённости;

Уровень заработной платы ***рублей/час — испытательный срок (2 мес, может быть сокращен при отличных результатах), далее рост до ***рублей/час и выше по результатам работы.

13 лет назад
illustrate
Эллона 
46 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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