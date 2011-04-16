Программист

Требуется web-разработчик имеющий достаточный опыт работы, на долгосрочное сотрудничество. --Обязательные требования: Ответственность Опыт программирования на PHP не менее 2-х лет Знание JavaScript, умение использовать jQuery Хорошее знание MySQL Понимание концепции ООП, по крайней мере в том виде, как оно представлено в ...