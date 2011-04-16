Требуется web-разработчик с опытом

Компания приглашает на постоянную работу Php-программиста. Требования: хорошие знания и опыт работы с HTML, CSS, JavaScript, PHP, СУБД MySQL, опыт работы с системами контроля Redmine, желателен опыт разработки сложных систем с большой нагрузкой; С нашей ...
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Требуется web-разработчик имеющий достаточный опыт работы, на долгосрочное сотрудничество.
--Обязательные требования:
Ответственность
Опыт программирования на PHP не менее 2-х лет
Знание JavaScript, умение использовать jQuery
Хорошее знание MySQL
Понимание концепции ООП, по крайней мере в том виде, как оно представлено в PHP
Опыт использования модели MVC
Опыт работы с библиотекой Smarty, желательно версии 3
--Желательно:
Знание внутренних механизмов работы MySQL, умение строить оптимальные запросы и таблицы
Знание технического английского
Опыт использования Zend Framework
--Ваши обязанности:
Разработка отдельной ветви web-проекта
В дальнейшем – поддержка и доработка уже готовых частей проекта.
--Условия:
Работа не менее 40 часов в неделю, о графике договоримся. Испытательный период – 1 месяц, оплата за испытательный срок от 1000 долларов, далее оплата от 1300 долларов в зависимости от результатов работы. Принятие на испытательный срок произойдёт после успешного выполнения тестового задания – в первую очередь будет учитываться качество и безопасность кода, во вторую очередь – скорость выполнения работы.
ICQ: 606 297 226
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