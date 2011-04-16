Требуется web-разработчик с опытом

Требуется web-разработчик имеющий достаточный опыт работы, на долгосрочное сотрудничество.

--Обязательные требования:

Ответственность

Опыт программирования на PHP не менее 2-х лет

Знание JavaScript, умение использовать jQuery

Хорошее знание MySQL

Понимание концепции ООП, по крайней мере в том виде, как оно представлено в PHP

Опыт использования модели MVC

Опыт работы с библиотекой Smarty, желательно версии 3

--Желательно:

Знание внутренних механизмов работы MySQL, умение строить оптимальные запросы и таблицы

Знание технического английского

Опыт использования Zend Framework

--Ваши обязанности:

Разработка отдельной ветви web-проекта

В дальнейшем – поддержка и доработка уже готовых частей проекта.

--Условия:

Работа не менее 40 часов в неделю, о графике договоримся. Испытательный период – 1 месяц, оплата за испытательный срок от 1000 долларов, далее оплата от 1300 долларов в зависимости от результатов работы. Принятие на испытательный срок произойдёт после успешного выполнения тестового задания – в первую очередь будет учитываться качество и безопасность кода, во вторую очередь – скорость выполнения работы.

ICQ: 606 297 226