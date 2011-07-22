PHP разработчик + Delphi + Deutsch! Горящая! Минск

Приглашаем РНР разработчика

Важно, чтобы Вы имели следующий опыт и знания:

- РНР -от 2,5-3-х лет

- Delphi

- LAMP

- Deutsch (клиент из Германии, очень весомые заказы)

Ждём ваше резюме на [email protected]

Мои контакты: skype: anna.hrm

p.s. знаю что немецкий язык - это редкостть, буду рада если порекомендуете мне разработчика со знанием немецкого языка, или порекомендуете меня ему