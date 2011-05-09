Основные требования к кандидатам: Отличные знания PHP, MySQL, паттернов OOП Умение хорошо верстать и знание HTML5, JS, CSS3 Плюсом будет заннаие NoSQL, Sphinx
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Программист на си под юникс. 346905544 работа на месяц
- Похожие заказы
- $1500Веб-программирование9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1000
Требования: • Опыт работы с базами данных; • Наличие выделенного интернет-канала‚ возможность работы с трафиком от 1Гб/мес; • Наличие настроенной программы Skype и гарнитуры‚ возможность свободно общаться; • Готовность выполнить тест. Необходимые навыки: • Умение работать; • Опыт ведения команды минимум из двух ...Закрыт12 лет назад
- $1000
Требования: • Опыт работы PHP-программистом от двух лет; • Опыт работы с базами данных; • Наличие выделенного Интернет-канала‚ возможность работы с трафиком от 1 Гб/мес; • Наличие настроенной программы Skype и гарнитуры‚ возможность свободно общаться; • Готовность выполнить тест. Необходимые навыки: ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $2500
Группе компаний, специализирующейся на обучении и разработке клиентских сервисов в области финансов, требуется веб-программист – начальник IT-отдела. Обязанности: – разработка нового функционала и поддержка уже существующего для крупного веб-приложения с финансовой составляющей; – координация работы программистов, работающих удалённо, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется веб-девелопер для удаленной работы, частичная занятость. Оплата по-часово по договоренности и/или по-проектно. Работа по разработке и сопровождению сайтов. Требования: - PHP (включая OOP) - MySQL - HMTL / XHTML (w3 validated) - JavaScript / jQuery - Верстка - Знание фотошопа - знания ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
На длительное удаленное сотрудничество требуется опытный php разработчик. Желательно в Харькове. Обязательно: •PHP (ООП, MVC, шаблоны проектирования) •MySQL •HTML4(5)/XHTML/CSS1-3/XML/JavaScript/AJAX/ •CSS layout (Верстка на дивах) •Наличие портфолио, готовность показать примеры кода Весьма желательно: •Опыт работы с Joomla, VirtueMart (написание собственных модулей, подключение платежных систем, ...Закрыт13 лет назад
Требуется php программист для работы в Бресте в офисе или удалённо. Можно студент. Можно по совместительству. Высокие моральные качества: ответственность и трудолюбие. От нас: уважительное человеческое отношение и достойная оплата.Веб-программирование15 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1400
Веб программист для работы в офис. В офис на киевской требуется веб программист. Требования: • PHP‚ MySQL, PostgreSQL‚ HTML‚ CSS‚ Javascript, XML • Терпеливое отношение к чужому и часто кривому коду • MVC, etc и пр. • Опыт работы от ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Опытный менеджер проектов желает познакомиться с молодым, симпатичным программистом Wordpress и Joomla без вредных привычек для постоянной удаленной работы. О себе: четкая постановка задачи, своевременная оплата. От вас требуется самостоятельность, соблюдение сроков, ответственность.Веб-программирование11 заявокЗакрыт13 лет назад
Я веб-дизайнер, со стажем работы более 5 лет. Ищу грамотного программиста, для постоянного сотрудничества/выполнения заказов по веб-дизайну (я рисую макет, программист верстает). А так-же, возможно потоковое создание готовых шаблонов для WordPress на продажу. Примеры моих работ: ...Закрыт13 лет назад