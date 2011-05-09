Группе компаний, специализирующейся на обучении и разработке клиентских сервисов в области финансов, требуется веб-программист – начальник IT-отдела.

Обязанности:

– разработка нового функционала и поддержка уже существующего для крупного веб-приложения с финансовой составляющей;

– координация работы программистов, работающих удалённо, постановка задач, контроль за их выполнением.

Требования:

– опыт работы в аналогичной должности от одного года;

– знание Django, Python, JavaSсript, HTML, CSS, AJAX, jQuery, javascript;

– опыт разработки сайтов на Django;

– опыт работы в Linux Debian/Ubuntu на уровне продвинутого пользователя;

– навыки работы в консоли Linux;

– самостоятельность в решении проблем и обучении новым технологиям;

– способность оценивать время на выполнение поставленных задач.

Вашими плюсами будут:

– базовый опыт работы с PHP;

– дизайнерские навыки: способность к простой, качественной верстке.

Условия работы:

– заработная плата от 50 000 рублей;

– полная занятость, 8-часовой рабочий;

– работа старшим в команде из нескольких программистов и дизайнера;

– интересные задачи, серьёзные перспективы профессионального роста;

– офис в 2-х минутах пешком от ст. м. Нарвская.