Требуется опытный PHP-разработчик

Приветствую! Ищется программист в команду, для мелких и больших задач. 10$ час или сдельно 5-25$ за задачки и проекты с нуля по 400-500$. По началу решаем ряд мелких задач, потом переходим на новые проекты. Меня интересует оперативность, ответственность, трудолюбие ...