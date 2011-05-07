Веб программист для работы в офис.

$1400
Веб-программированиеЗакрытнет заявок89 просмотров
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Веб программист для работы в офис.

В офис на киевской требуется веб программист.

Требования:

• PHP‚ MySQL, PostgreSQL‚ HTML‚ CSS‚ Javascript, XML

• Терпеливое отношение к чужому и часто кривому коду

• MVC, etc и пр.

• Опыт работы от 3х лет

Обязанности:

• Разработка новых сайтов компании

• Доработка старых сайтов, доработка функционала, модулей и пр.

• Развитие и поддержка существующих решений;

• Документирование решений и составление схем работы.

Условия:

• Работа в офисе на м. Киевская

• Рабочий день с 10 до 19 часов

• 6 дневная рабочая неделя, суббота – планерка.

Первый месяц испытательный срок.

Резюме на [email protected]

13 лет назад
silvestr22
Андрей 
39 летАлбания
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 отзывов
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