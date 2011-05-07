Основные требования к кандидатам: Отличные знания PHP, MySQL, паттернов OOП Умение хорошо верстать и знание HTML5, JS, CSS3 Плюсом будет заннаие NoSQL, Sphinx
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Веб программист для работы в офис.
В офис на киевской требуется веб программист.
Требования:
• PHP‚ MySQL, PostgreSQL‚ HTML‚ CSS‚ Javascript, XML
• Терпеливое отношение к чужому и часто кривому коду
• MVC, etc и пр.
• Опыт работы от 3х лет
Обязанности:
• Разработка новых сайтов компании
• Доработка старых сайтов, доработка функционала, модулей и пр.
• Развитие и поддержка существующих решений;
• Документирование решений и составление схем работы.
Условия:
• Работа в офисе на м. Киевская
• Рабочий день с 10 до 19 часов
• 6 дневная рабочая неделя, суббота – планерка.
Первый месяц испытательный срок.
Резюме на [email protected]
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