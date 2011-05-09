Программист PHP (удаленно)

Знания:

-Хорошее знание PHP, опыт работы от 1 года.

-Знание различных CMS.

-Умение внедрять вёрстку.

-javascript, Jquery.

Требования:

-Ответственность и любовь к своей работе.

-Четкое следование ТЗ.

-Наличие свободного времени, нахождение в онлайне с 10:00 – 19:00

От кандидата:

1. Какие используете cms, какие знаете лучше всего.

2. Ориентировочная стоимость сайта-визитки и сайта средней сложности.

3. Примеры работ и их стоимость (хотя бы ориентировочно, если не хотите "светить" цены, то в личку).

4. Город физического местонахождения.

__

Работа удаленная, на постоянной основе, преимущество отдается фрилансерам, а не студиям, а также опыт работы.

ДОПОЛНЕНИЕ1

Уважаемые фрилансеры, в связи с тем, что мне пишут дикие предложения о сотрудничестве по данной вакансии, пишу небольшое дополнение. Мне нужен РНР-программист, способный решать задачи от простого внедрения макета в cms со стандартным набором модулей, а также человек, который способен, при необходимости написать небольшой модуль (либо адаптировать имеющийся) под конкретную задачу. Т.е. все те, кто хотят срубить "бабло" в виде запросов от 500 у.е. (за сайт-визитку), проходите мимо, с такими деньгами я могу себе найти в штат сотрудника, который будет сидеть на окладе 500 у.е. и вести при этом несколько проектов и чувствовать себя весьма удовлетворённым жизнью.

Благодарю за понимание.