Вакансия php-кодера, опыт работы с чужим кодом

Нахожусь в поиске надежного и грамотного php-программиста - с целью доработки и поддержки нескольких наших движков.

Для начала требуется доработка самописного новостного движка.

Нужен человек, способный быстро разобраться в чужом коде. Замечу, что код в целом приятно написан, разбит на модули.

Идеально было бы, если бы у программиста были навыки верстки, чувство стиля, умение подсказать мне по вопросам ТЗ для дизайнера.

Формальные требования, наверное, таковы: PHP , MySQL , HTMl , CSS.

ТЗ достаточно объемное, там встречаются задачи разного уровня (от косметических доделок, до внедрения в админку новых полей):

- настройка 404-ошибки;

- установка кнопки от популярных социальных сетей вида "Мне нравится" и "Поделиться ссылкой";

- настройка выполнения HTML-кода для некоторых разделов (там сейчас идет обрезание тэгов);

- изучение логов error.log - почему-то их размер превышает access.log;

- изменение структуры TITLE на некоторых видах страниц;

- настройка RSS-ленты

и т.д. (в том числе есть более сложные).

Бюджет не очень большой - в районе 200 долларов (то есть не московский + для студий не подойдет).

Полное ТЗ скину тем, кого заинтересует проект, кто расскажет немного информации об успешных случаях подобного рода доработок.

P.S.: внимательно изучаю потенциальных исполнителей, так как интересует долгосрочное сотрудничество.