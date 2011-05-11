Вакансия php-кодера, опыт работы с чужим кодом

Требуется специалист по PHP для доработке не лёгкого сайта! Требования к программисту: ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕЕХАТЬ В ДРУГОЙ ГОРОД (УКРАИНА) НА ВРЕМЯ РАЗРАБОТКИ 2-3 НЕДЕЛИ! Приветствуется знание CMS Wordpress Обязательны ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ знания ...
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Нахожусь в поиске надежного и грамотного php-программиста - с целью доработки и поддержки нескольких наших движков.
Для начала требуется доработка самописного новостного движка.
Нужен человек, способный быстро разобраться в чужом коде. Замечу, что код в целом приятно написан, разбит на модули.
Идеально было бы, если бы у программиста были навыки верстки, чувство стиля, умение подсказать мне по вопросам ТЗ для дизайнера.
Формальные требования, наверное, таковы: PHP , MySQL , HTMl , CSS.
ТЗ достаточно объемное, там встречаются задачи разного уровня (от косметических доделок, до внедрения в админку новых полей):
- настройка 404-ошибки;
- установка кнопки от популярных социальных сетей вида "Мне нравится" и "Поделиться ссылкой";
- настройка выполнения HTML-кода для некоторых разделов (там сейчас идет обрезание тэгов);
- изучение логов error.log - почему-то их размер превышает access.log;
- изменение структуры TITLE на некоторых видах страниц;
- настройка RSS-ленты
и т.д. (в том числе есть более сложные).
Бюджет не очень большой - в районе 200 долларов (то есть не московский + для студий не подойдет).
Полное ТЗ скину тем, кого заинтересует проект, кто расскажет немного информации об успешных случаях подобного рода доработок.
P.S.: внимательно изучаю потенциальных исполнителей, так как интересует долгосрочное сотрудничество.
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