Требуется специалист по DRUPAL 6

Нам требуется программист имеющий большой опыт создания сайтов на друпал для выполнения сложного проекта.. Также приветствуется отличное знание PHP, и умение работать с базами данных. В ответе на заявку укажите сайты которые создавали лично вы и укажите свой мобильный телефон и скайп. Подробности проекта в личной переписке.