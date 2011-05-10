PHP программист

Требуется специалист по PHP для доработке не лёгкого сайта! Требования к программисту: ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕЕХАТЬ В ДРУГОЙ ГОРОД (УКРАИНА) НА ВРЕМЯ РАЗРАБОТКИ 2-3 НЕДЕЛИ! Приветствуется знание CMS Wordpress Обязательны ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ знания ...
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Для www.bartermill.com на 2-3 месяца нужен программист:
- опыт программирования на PHP
- знание Kohana
- знание MySQL
- знание HTML, XML, CSS, JavaScript, Ajax/jQuery
- желательно наличие выполненных проектов
Оплата за задание или почасовая.
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