Начинающий программист

У нас небольшая студия дизайна, хотим работать с программистом-верстальщиком на неполный рабочий день.

Всю основную рабочую часть делают программисты-фрилансеры, ваша задача будет заключаться в мелких доработках, контроле работы фрилансеров и, возможно, верстке.

Не полный рабочий день (1я или 2я половина)

Офис на м.Левобережная, в 2х минутах от метро