Начинающий программист

Требуется специалист по PHP для доработке не лёгкого сайта! Требования к программисту: ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕЕХАТЬ В ДРУГОЙ ГОРОД (УКРАИНА) НА ВРЕМЯ РАЗРАБОТКИ 2-3 НЕДЕЛИ! Приветствуется знание CMS Wordpress Обязательны ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ знания ...
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У нас небольшая студия дизайна, хотим работать с программистом-верстальщиком на неполный рабочий день.
Всю основную рабочую часть делают программисты-фрилансеры, ваша задача будет заключаться в мелких доработках, контроле работы фрилансеров и, возможно, верстке.
Не полный рабочий день (1я или 2я половина)
Офис на м.Левобережная, в 2х минутах от метро
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