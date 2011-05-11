Требуется веб-мастер: контент-менеджер/программист

$300
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки211 просмотров
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Студии требуется веб-мастер на постоянную удаленную работу (возможно с зачислением в штат, если москвич) по обслуживанию сайтов наших клиентов с уклоном на контент-менеджмент и базовыми знаниями в программировании.

Требуется знать:

- Основные бесплатные и платные CMS (уметь разобраться, если попадается незнакомая)

- HTML, CSS – в совершенстве

- базовые знания SEO для публикации текстов (title, description, keywords)

- оптимизация изображений под web (оптимизация размеров, качества изображения, регулировка контраста/яркости).

- JavaScript и PHP - приветствуется

Задачи:

- оперативное принятие к исполнению поставленных в Таск Менеджере задач, соблюдение сроков.

- глубокое администрирование CMS (Joomla, Bitrix (приветствуется), DLE, другие)

- грамотное создание разделов, добавление и редактирование информации на сайтах, предварительно аккуратно сверстав текст, изображения.

- установка и настройка готовых модулей и плагинов в CMS. В перспективе - установка и настройка CMS.

- не пропадать (всегда онлайн быть не надо, но раз в сутки проверять входящие сообщения: icq, e-mail, skype, таск менеджер).

- не отступать и не сдаваться.

Опыт работы от 1 года.

Главное, чтобы человек был хороший, а именно:

- ответственный

- имеющий 5-ку по русскому языку в Аттестате (если был строгий учитель по Русскому языку, то можно и 4-ку)

- инициативный

- если чего-то не знает, знает, как и где научиться/достать/взломать/родить, не стесняться спросить в конечном итоге.

- аккуратный

- внимательный к мелочам

- оперативный

- возраст от 18 лет

Бабло:

от $300, далее по результатам работы.

На первое время будет около 15 проектов (сайтов), за каждый новый – $20. Работы по каждому проекту бывает по-разному: иногда ничего, иногда побольше. Уходит около 1-4 часов в месяц на проект.

Проекты - корпоративные сайты компаний. Установка CMS оговаривается отдельно.

Оплата – вебмани, ЯДы, 2 раза в месяц.

Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество. Просьба писать ТОЛЬКО ЗДЕСЬ. Также просьба к неопытным искателям - не пишите, пожалуйста, не тратьте свое и наше время.

13 лет назад
spetsura
Егор 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
tarkan
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$300
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