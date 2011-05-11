Требуется специалист по PHP для доработке не лёгкого сайта! Требования к программисту: ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕЕХАТЬ В ДРУГОЙ ГОРОД (УКРАИНА) НА ВРЕМЯ РАЗРАБОТКИ 2-3 НЕДЕЛИ! Приветствуется знание CMS Wordpress Обязательны ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ знания ...
Требуется веб-мастер: контент-менеджер/программист
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Студии требуется веб-мастер на постоянную удаленную работу (возможно с зачислением в штат, если москвич) по обслуживанию сайтов наших клиентов с уклоном на контент-менеджмент и базовыми знаниями в программировании.
Требуется знать:
- Основные бесплатные и платные CMS (уметь разобраться, если попадается незнакомая)
- HTML, CSS – в совершенстве
- базовые знания SEO для публикации текстов (title, description, keywords)
- оптимизация изображений под web (оптимизация размеров, качества изображения, регулировка контраста/яркости).
- JavaScript и PHP - приветствуется
Задачи:
- оперативное принятие к исполнению поставленных в Таск Менеджере задач, соблюдение сроков.
- глубокое администрирование CMS (Joomla, Bitrix (приветствуется), DLE, другие)
- грамотное создание разделов, добавление и редактирование информации на сайтах, предварительно аккуратно сверстав текст, изображения.
- установка и настройка готовых модулей и плагинов в CMS. В перспективе - установка и настройка CMS.
- не пропадать (всегда онлайн быть не надо, но раз в сутки проверять входящие сообщения: icq, e-mail, skype, таск менеджер).
- не отступать и не сдаваться.
Опыт работы от 1 года.
Главное, чтобы человек был хороший, а именно:
- ответственный
- имеющий 5-ку по русскому языку в Аттестате (если был строгий учитель по Русскому языку, то можно и 4-ку)
- инициативный
- если чего-то не знает, знает, как и где научиться/достать/взломать/родить, не стесняться спросить в конечном итоге.
- аккуратный
- внимательный к мелочам
- оперативный
- возраст от 18 лет
Бабло:
от $300, далее по результатам работы.
На первое время будет около 15 проектов (сайтов), за каждый новый – $20. Работы по каждому проекту бывает по-разному: иногда ничего, иногда побольше. Уходит около 1-4 часов в месяц на проект.
Проекты - корпоративные сайты компаний. Установка CMS оговаривается отдельно.
Оплата – вебмани, ЯДы, 2 раза в месяц.
Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество. Просьба писать ТОЛЬКО ЗДЕСЬ. Также просьба к неопытным искателям - не пишите, пожалуйста, не тратьте свое и наше время.
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