Web-программист

Требуется специалист по PHP для доработке не лёгкого сайта! Требования к программисту: ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕЕХАТЬ В ДРУГОЙ ГОРОД (УКРАИНА) НА ВРЕМЯ РАЗРАБОТКИ 2-3 НЕДЕЛИ! Приветствуется знание CMS Wordpress Обязательны ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ знания ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обязанности:
- Создание и поддержка сайтов компаний-заказчиков средней и высокой степени сложности;
- Работа с 1С-Битрикс, Joomla, Drupal и т.д.
Условия:
- обучение
- получение опыта и навыков программирования, создания web-сайтов
- оборудованное рабочее место
- оформление по ТК РФ
- продолжительность испытательного срока - 1 месяц
- з/плата по результатам собеседования
- 5-дневная раб.неделя (с 9:00 до 18:00 или с 10:00 до 19:00), суббота и воскресенье - выходные дни
- офис в центре города
Требования:
Обязательно:
- Хорошее знание PHP, MySQL, JavaScript;
- Знание основ администрирования Linux серверов (Apache, MySQL), на уровне настройки виртуальных хостов, резервного копирования и т. д.
Желательно:
- Умение верстать (X) HTML, CSS (кроссбраузерность, валидность, резиновость);
- Знание системы 1С-Битрикс
- Умение работать с изображениями (Photoshop)
Все подробности по тел. 8-910-38-632-88 Ирина.
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