Программист php, Drupal

Постоянное сотрудничество удаленно

Требования:

- PHP, JQuery, SQL

- HTML, CSS

- DRUPAL

Задачи есть интересные, а есть и скучные. Но деньги платим и за то и за другое. Работаем вначале сдельно, далее на фултайм. Много работаем с CMF DRUPAL. Есть некоторые самописные разработки, с ними тоже придется разбираться.