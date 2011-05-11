ASP. Net программист

Срочно требуется программист! СРОЧНО нужен программист на постоянное сотрудничество, опыт работы drupal, портфолио. г.Москва Просьба все предложения высылать на эл.адрес Контактное лицо: Михаил Почта: [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
График работы Полный рабочий день
Тип работы Постоянная
официальное оформление
работа удаленная (не надо ходить в офис, связь по icq, email и skype)
свободный график (можете сами планировать свой день, главное суммарно в день отработать 8 часов)
в будущем возможно работа в офисе
Требования
Профессиональные знания Asp.Net
плюсом будет
— шаблоны проектирования
— linq
— linq2sql (понимание Expression)
— английский (на уровне чтения)
— опыт работы в команде
— опыт работы с MSSQL
— опыт работы с Telerik
— желание разбираться в новых для себя сферах
Зарплата, руб. от 30000 до 40000
О компании
Been Technology Company (www.been-tech.ru) — команда по предоставлению аутсорс услуг в области разработки программного обеспечения
skype:beentech
icq:251159258
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