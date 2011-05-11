ASP. Net программист

График работы Полный рабочий день

Тип работы Постоянная

официальное оформление

работа удаленная (не надо ходить в офис, связь по icq, email и skype)

свободный график (можете сами планировать свой день, главное суммарно в день отработать 8 часов)

в будущем возможно работа в офисе

Требования

Профессиональные знания Asp.Net

плюсом будет

— шаблоны проектирования

— linq

— linq2sql (понимание Expression)

— английский (на уровне чтения)

— опыт работы в команде

— опыт работы с MSSQL

— опыт работы с Telerik

— желание разбираться в новых для себя сферах

Зарплата, руб. от 30000 до 40000

О компании

Been Technology Company (www.been-tech.ru) — команда по предоставлению аутсорс услуг в области разработки программного обеспечения

skype:beentech

icq:251159258

[email protected]

www.been-tech.ru