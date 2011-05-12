Здравствуйте. Ищу с# программистов в г. Хмельницкий, возможно для повышения своей квалификации(репетиторство), возможно для общей работы.
Программист Drupal на постоян. обслуживание сайта
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Для биржи анкоров www.Ankors.ru требуется опытный программист Drupal на постоянное обслуживание сайта www.Ankors.ru с фиксированной оплатой в месяц.
Основные требования к кандидату:
1. Ответственность.
2. Программирование на PHP, JavaScript, CSS, HTML.
3. Отличное знание CMS Drupal.
4. Создание интуитивно понятных пользовательских интерфейсов.
5. Наличие портфолио.
6. Он-лайн в ICQ или Skype в рабочее время.
7. Умение составлять техническое задание на основе мыслей заказчика.
8. Умение разбираться в чужом коде.
Условия сотрудничества:
1. 8-ми часовой рабочий день, график 5/2 . В выходные и праздничные дни иметь возможность выполнять критические задачи в случае поломок или ошибок.
2. Выполнять задачи с багтрэкера. Задачи постоянно пополняются по мере развития биржи – работа будет всегда. Программировать придется много, писать и дорабатывать различные модули.
3. Каждая задача должна объективно оцениваться по времени до начала её выполнения. Количество задач, выполняемых в месяц, должно быть таким, чтобы общее время их выполнения составляло (8 часов)*(количество будних дней в этом месяце).
4. Если вы выполните все задачи и их больше не будет в текущем и следующем месяце, то вы все равно получите свой оклад.
5. 100% оплата В КОНЦЕ каждого месяца. Испытательный срок 1 месяц.
6. Выполнить тестовое задание.
7. Перед сдачей каждой задачи тщательно тестировать выполненную работу. Недопустимо наличие очевидных багов на момент демонстрации результата.
8. Работа удаленная, не в офисе.
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