Специалисты по Silverlight

$2500
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки91 просмотр
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Требуются 5-7 человек знающие Silverlight и находящийся на территории Украины (или готовые часто ездить сюда)

Денег много. Знаний должно быть тоже много и реального опыта.

Также нужны энтузиасты с огнем в глазах.

13 лет назад
dkostik
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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