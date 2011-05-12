Программист (г.Одесса)

Международная компания, которая работает в сфере IT по созданию передовых пользовательских бизнес-приложений, объявляет конкурс на позицию программиста.

Требования:

•Опыт программирования на платформе MS.NET не менее 1-3-х лет при участии в коммерческих (не учебных) проектах;

•NET Framework 3.0 (3.5 SP1), NET Framework essentials (CLR, class library, metadata), C#, ADO.NET, Visual Studio .NET 2008;

•Умение использовать объектно-ориентированный подход, объектно-ориентированный дизайн, шаблоны проектирования.

•Опыт работы по разработке пользовательских интерфейсов (WinForms), использование DataBinding;

•Опыт ASP.NET, Ajax ;

•Опыт работы с СУБД Oracle;

•SOAP Web Services;

•WCFWPF;

•Свободное знание английского языка – приветствуется (общение по телефону, переписка с заказчиком, сбор и документирование требований).

Обязанности:

Долговременная работа в проектах по разработке бизнес-приложений для западных компаний в составе небольших групп (2-3 человека) и самостоятельно. При достаточном знании английского - ключевая позиция в проектах, прямой контакт с заказчиком, кратковременные командировки в США.

Условия:

•Работа постоянная (без возможности совмещения);

•Уровень заработной платы эквивалент 2000у.е. (зависит от навыков и опыта кандидата);

•Оформление согласно КЗОТу.