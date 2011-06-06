Слайд-шоу фото лавстори с анимацией.

$250
АнимацияЗакрыт10 заявок242 просмотра
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Необходимо сделать красивое и динамичное слайд шоу с романтическим уклоном.

Пример: http://media-cinema.ru/userfiles/Flash/travel.html

Количество фотографий 15-25 шт.

Время ролика: 4-7 минут.

Жду Ваших предложений со сроками и стоимостью.

13 лет назад
setupsite
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов(-1)
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