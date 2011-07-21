Flash-курсы

$1000
АнимацияЗавершен12 заявок314 просмотров
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Работодатель Ciklum - лидер аутсорсинга на украинском рынке.

Задача:

На флеше в готовом шаблоне собирать страницы для онлайн-курса.

Ваша работа состоит в том, чтобы сделать анимацию, сопровождающую написанный/надиктованный текст. Анимация простейшая (см. пример в аттаче), должна быть в стиле уже разработанных сессий курса, для анимации используются уже готовые картинки из библиотеки, в редких случаях надо будет нарисовать картинку самому.

Работа не сложная, задача в том, чтобы разобраться в правилах построения страниц данного курса, понимать комментарии заказчика (все комментарии на англ. яз.) и правильно собирать анимацию.

Требования к кандидату:

- знание англ. яз. на уровне чтения

- полная досупность по будним дням до 8.07.11 с 10.00-19.00 (проект подразумевает вашу полную занятость на этот период)

- работа удаленная

- оплата по сделанному объему, есть ограничения по времени

13 лет назад
Katrinne
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Iron
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$1000
30 дней
Очень понравилось работать с Юрием, быстро разобрался и влился в рабочий процесс, сроки соблюдал, качество и скорость - всё устроило. Приятный, адекватный, хороший профессионал.
Отличная заказчица! Приятная в общении, максимально способствует рабочему процессу, помогает как делом, так и словом. Только положительные впечатления от сотрудничества. Спасибо за интересный проект! Четко поставленная задача, быстрая оплата! Буду рад дальнейшему сотрудничеству)
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