Flash-курсы

Работодатель Ciklum - лидер аутсорсинга на украинском рынке.

Задача:

На флеше в готовом шаблоне собирать страницы для онлайн-курса.

Ваша работа состоит в том, чтобы сделать анимацию, сопровождающую написанный/надиктованный текст. Анимация простейшая (см. пример в аттаче), должна быть в стиле уже разработанных сессий курса, для анимации используются уже готовые картинки из библиотеки, в редких случаях надо будет нарисовать картинку самому.

Работа не сложная, задача в том, чтобы разобраться в правилах построения страниц данного курса, понимать комментарии заказчика (все комментарии на англ. яз.) и правильно собирать анимацию.

Требования к кандидату:

- знание англ. яз. на уровне чтения

- полная досупность по будним дням до 8.07.11 с 10.00-19.00 (проект подразумевает вашу полную занятость на этот период)

- работа удаленная

- оплата по сделанному объему, есть ограничения по времени