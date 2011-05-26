Ajax или Js сделать анимированную страничку

Нужен аниматор\программист на Flash с знаниями того как делать приложения на Iphone. Или Аниматор low poly персонажей. Деньги и сроки обговариваются индивидуально. Обязательные требования: Необходимые навыки для Flash разработчика: 1. Должно быть сделано на флеш так, чтобы можно было использовать на ...