Создание анимированного логотипа 100х300

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Необходимо сделать для шапки сата небольшую анимированную заставку.

статичные элементы: название сайта объемные буквы.

На букву "О" палец типа нажимает. "О "похожа на солнце.

Динамичные: Разв 6 секунд от "О" расходится круг *приерно как показывали радиоточку)

Буквы отражаются с эффектом воды (прозрачный фон)

Размер примерно 100 на 300 (на одну треть по ширине шапки и по высоте)

Предлагайте свои условия и стоимость.

Буквы примерно так, как тут справа вверху слово FRIV:http://flashgamer.net.ru/load/2

вот тоже такой оранжево-желтый чтобы был..