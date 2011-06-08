Образование-высшее юридическое, опыт работы переводчиком польского языка.Более 11 лет провела в Европе, работала, рожала, училась в университете, попадала в больницы и переезжала, знакома со всеми темами по Европе- от роддома до покупки машины. 100% оригинальный копирайт теме европейской жизни.

Сейчас работаю представителем польской фирмы недвижимости в Испании, закончила курсы налогового администратора в Каталонии, третий год беду юридическое сообщество "НАШИ ПРАВА В ИСПАНИИ" поэтому прекрасно могу осветить темы туризма, отдыха, налогов, покупки недвижимости.

Увлекаюсь философией, психологией, воспитанием детей, прекрасно освещаю так называемые "женские темы".