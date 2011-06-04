Танцующий кот

Отредактировать SWF, убрать надписи и ссылки Есть исходник .fla
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Нужен танцующий котэ из шоу =3 (RayWilliamJohnson)
Кто не видел, можно найти без проблем в ютубе
Конкретно этот кот не нужен, можно что-то похожее
Нужно в gif, размер не меньше 100 х 100.
Сделать заново или найти готовый (по-любому в интернетах есть) - мне без разницы.
Оставляйте ваши цену и сроки
зы: ГОСПОДА, НЕ ЗАГАЖИВАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЛИЧКУ
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спасибо
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