Сделать flash шапку для сайта.

АнимацияЗавершен16 заявок226 просмотров
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Необходимо сделать во флеше копию прикрепленной к этому посту шапки. Фотографии (10 штук) и логотип я предоставлю.

Интересуют цена и сроки.

13 лет назад
RomaMajesty
Роман 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
wildbanner
Сергей 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Задание выполнено на отлично, в поставленные сроки! Очень доволен сотрудничеством. Спасибо!
Заказчик оперативен, постоянно на связи , оплата и утверждения промежуточных робот мгновенна , остался доволен сотрудничеством и надеюсь на его продолжения.
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