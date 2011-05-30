Анимация сражения роботов

Я занимаюсь созданием браузерной игры в жанре "Игры для программистов".

В этой игре каждый игрок программирует своего робота и выпускает его на арену, где робот сражается с роботами других игроков.

Анимации в игре сделаны на HTML5 Canvas.

Хочется найти человека, который смог бы помочь в создании спрайтовых анимаций для отдельных роботов.

Надо сделать самих роботов в пиксельной графике и анимации соответственно по кадрам.

Грубый пример (нарисовано мной ) http://ilfate.ru/robot/demo_fight/