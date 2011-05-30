Анимация сражения роботов

Ищу автора. Необходимо сделать для шапки сата небольшую анимированную заставку. статичные элементы: название сайта объемные буквы. На букву "О" палец типа нажимает. "О "похожа на солнце. Динамичные: Разв 6 секунд от "О" расходится круг *приерно как показывали радиоточку) Буквы отражаются ...
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Я занимаюсь созданием браузерной игры в жанре "Игры для программистов".
В этой игре каждый игрок программирует своего робота и выпускает его на арену, где робот сражается с роботами других игроков.
Анимации в игре сделаны на HTML5 Canvas.
Хочется найти человека, который смог бы помочь в создании спрайтовых анимаций для отдельных роботов.
Надо сделать самих роботов в пиксельной графике и анимации соответственно по кадрам.
Грубый пример (нарисовано мной ) http://ilfate.ru/robot/demo_fight/
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