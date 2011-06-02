Анимация шапки сайта - сделать "мультик про кота"

Для анимации шапки на сайте нужно сделать мультик про кота.

Смотрите - http://www.expokot.com/2010/

в контенте рыжий кот в рамке

в шапке черный силуэт кота - вот его и нужно заанимировать.

сценарий: появляется рамка с рыжим котом. кот "превращается" в черный силуэт. выпригивает из рамки. Играет с чем-то. Кувыркается, играет с хвостом, точит когти, тянется лапами об экран и возращается же в раму.

Анимация по уровню должна быть как мультик.

Если необходимо предоставим несколько "силуэтов" кота в разных показах ("стоп-кадры") в векторе.

Предложения принимаются только если у вас был опыт создания аналогичной анимации.

Пишите примеры аналогичных своих работ цены/сроки.

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