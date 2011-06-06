Дизайн, видео для казуальной игры

Есть Анимация она в приложение! она нам нравится в целом но листья деревянные и тридешные а нам нужно чтобы они были как натуральные и колыхались как натуральные т.е. их нужно переделать совершенно. Исходики анимаций все есть.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Есть следующий объем работ для художника-дизайнера с необходимостью сделать также два видеоролика по 7-8 секунд. Приблизительно:
Расчетно сейчас порядка 500 спецэффектов (450 – столкновение предмета об объект, остальное – анимация монстров и персонажа), 5 фонов, 20 объектов (собака, кошка, корова, овца), 5 монстров, 20 предметов (кастрюля, ложка вилка), 1 главный персонаж, 2 видеоролика по 5-7 сек.
2,5 D.
Стиль отрисовки – AngrBirds.
Анимированные объекты должны быть нарисованы в разрешении 250x250
а предметы 150x150
Просьба прилагать примеры работ и предлагаемый бюджет и срок.
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