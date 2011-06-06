Дизайн, видео для казуальной игры

$7500
АнимацияЗакрыт6 заявок222 просмотра
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Добрый день.

Есть следующий объем работ для художника-дизайнера с необходимостью сделать также два видеоролика по 7-8 секунд. Приблизительно:

Расчетно сейчас порядка 500 спецэффектов (450 – столкновение предмета об объект, остальное – анимация монстров и персонажа), 5 фонов, 20 объектов (собака, кошка, корова, овца), 5 монстров, 20 предметов (кастрюля, ложка вилка), 1 главный персонаж, 2 видеоролика по 5-7 сек.

2,5 D.

Стиль отрисовки – AngrBirds.

Анимированные объекты должны быть нарисованы в разрешении 250x250

а предметы 150x150

Просьба прилагать примеры работ и предлагаемый бюджет и срок.

13 лет назад
Theocide
Павел 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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