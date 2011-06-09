Сделать flash-анимацию

Работодатель Ciklum - лидер аутсорсинга на украинском рынке. Задача: На флеше в готовом шаблоне собирать страницы для онлайн-курса. Ваша работа состоит в том, чтобы сделать анимацию, сопровождающую написанный/надиктованный текст. Анимация простейшая (см. пример в аттаче), должна быть ...
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Нужно сделать на подобие этого http://areny.lviv.ua/uk/ukraine-2012.html
Цена ваша. Писать на мыло: [email protected] или же сюда! Жду!
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