Анимационный ролик

Яркий и красочный ролик 2D, длительностью 15-20с, взлетающая ракета. Бюджет уточняется после ознакомления со сценарием, пока исходим из 2000+. Способ оплаты тоже можно уточнить.

Если есть интерес, то просьба предоставить ссылку на работу(ролик) или на кадр из ролика.